MLB: Yankees aseguran a versátil jugador con un contrato de un año

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han decidido renovar a Amed Rosario por una temporada y 2,5 millones de dólares, según reportó Mark Feinsand de MLB.com. El movimiento, aunque discreto en cifras, refleja la intención de la organización de reforzar su banca con un jugador experimentado y capaz de cubrir múltiples posiciones defensivas.

Rosario, de 30 años, regresa al Bronx tras un 2025 en el que dividió su tiempo entre los Nacionales de Washington y los propios Yankees, dejando una línea ofensiva de .276/.309/.436 con seis cuadrangulares, 23 impulsadas y una base robada en 62 encuentros.

Un jugador de rol

Rosario no llega como titular indiscutible, sino como pieza de profundidad. Su perfil actual lo define como un bateador efectivo frente a lanzadores zurdos, lo que lo convierte en un recurso para situaciones específicas. En un roster que busca equilibrio y flexibilidad, su capacidad para desempeñarse en cuatro posiciones distintas durante la última campaña le otorga un valor añadido.

Competencia por la antesala

Uno de los puntos más relevantes será su probable reparto de tiempo en la antesala junto a Ryan McMahon. La competencia interna podría beneficiar al equipo, ofreciendo alternativas según el rendimiento y las necesidades del calendario. Rosario aporta experiencia y consistencia, mientras McMahon representa una opción con mayor poder ofensivo. La combinación de ambos podría darle a los Yankees un balance interesante en una posición clave.