MLB: Edwin Díaz da a conocer la razón de su firma con los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles siguen dejando claro en esta agencia libre que quieren mejorar aún más su roster activo y buscar ese tercer campeonato consecutivo en las Grandes Ligas. Una de las señales más claras de su deseo de ganar se ve reflejada en el acuerdo que lograron concretar con el cerrador puertorriqueño, Edwin Díaz.

El lanzador de 31 años es considerado por muchos como uno de los mejores relevistas de la Major League Baseball y no es para menos, tomando en cuenta que así sus números lo respaldan. Pero su firma también fue un golpe de autoridad del conjunto californiano ante los Mets de Nueva York, que ahora pasa a ser su ex franquicia.

Durante siete temporadas en el combinado neoyorquino, el derecho puertorriqueño fue una de las piezas más representativas del bullpen durante este tiempo, con momentos memorables y una fuerte conexión con la afición.

Edwin Díaz explica su llegada a los Dodgers

A pesar de su conexión con Nueva York tanto dentro como fuera del terreno, su decisión de cambiar de uniforme no fue tomada a la ligera, y así lo dejó claro al hablar públicamente sobre este proceso en la rueda de prensa de presentación como nuevo lanzador de los Dodgers.

Díaz reconoció que su etapa con los Mets estuvo marcada por el buen trato y el respeto dentro de la organización. Nueva York representó estabilidad, crecimiento profesional y un vínculo emocional que no se rompe fácilmente. “No fue fácil. Pasé siete años en Nueva York. Me tratan muy bien, me tratan genial”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer la principal razón por la que se unió a los actuales campeones de la MLB. “Elegí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Busco ganar. Y creo que tienen todas las de ganar. Elegir a los Dodgers fue bastante fácil”, comentó.

Sin duda alguna, estas palabras han generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos, quienes creen que las palabras del boricua dejan en evidencia que los Mets no tienen actualmente lo que se necesita para terminar de dar ese paso hacia la Serie Mundial.

Finalmente, esta firma de Edwin Díaz con los Dodgers de Los Ángeles será uno de los temas de conversación en toda la temporada 2026, por lo que puede lograr con su nueva organización y cómo terminarán los Mets en el cuerpo de relevistas con su ausencia.