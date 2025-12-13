Costo de la final del Mundial 2026: "Una traición monumental"

Suscríbete a nuestros canales

El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) ha clamado contra los precios que la FIFA ha dado a las entradas del Mundial 2026 que ha fijado la más barata para la final a más de 3000 libras (3400 euros).

En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la final puede dispararse más allá de las 5000 libras.

Las entradas más baratas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra contra Panamá y Ghana están alrededor de las 150 libras, mientras que el inicial, contra Croacia el 17 de junio, es algo más caro y se va hasta las 200 libras.

La primera ronda eliminatoria de la Copa del Mundo cuesta 175 libras, los octavos de final, 220 libras, y a partir de cuartos de final los precios se disparan. Una entrada, la más barata, para ver a Inglaterra entre las ocho mejores selecciones del mundo costará 508 libras, la semifinal, 687 libras, y la final se va hasta más de 3000 libras.

En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Catar 2022 costó 500 libras. "Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo", dijo el Football Supporters Europe (FSE), un de las principales asociaciones de aficionados en Europa.

"El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo", reseñó la agencia EFE sobre el reclamo de FSE.

¿Una final inalcanzable?

La FIFA aún no se ha pronunciado sobre sus decisiones sobre los precios. Según el sitio web de la FIFA, las entradas para la final en el estadio MetLife de Nueva York se dividen en tres categorías:

Categoría económica para aficionados: US$4.185

Categoría estándar para aficionados: US$5.575

Categoría premium para aficionados: US$8.680

La FSE explicó este jueves los motivos para solicitar a la FIFA que detenga el proceso de venta de entradas, considerando que necesita replantear su política de precios.