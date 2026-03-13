Daniel Sarcos y el accidente que casi le cuesta la vida

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Hablar de Daniel Sarcos es sinónimo de talento, profesionalismo y entrega que cautivó a la televisión venezolana con el popular programa “Súper Sábado Sensacional”. Sin embargo, existió un momento muy difícil para el criollo a temprana edad.

Daniel contó del accidente

El zuliano sostuvo una entrevista con su colega y compatriota Rodner Figueroa, en la que habló de un accidente que presentó en una moto que lo dejó inconsciente, con una pierna partida y una fuerte cicatriz en la ceja.

Totalmente honesto y con el sentido del humor que siempre lo ha caracterizado, destacó que fueron seis meses lo que tardó en recuperar la movilidad en sus piernas.

“Fue un desastre. Tuve que aprender a caminar, mi pierna izquierda sufrió muchísimo. Volví a caminar perfectamente, pero, estaba muy traumatizado ya que mi ceja quedó con defectos. Tengo tres cirugías en la ceja”, destacó.

Aseveró que se ocultó en la radio, ya que no quería estar expuesto a que vieran su rostro. Sin embargo, un grupo de amigos lo convenció para que animara eventos públicos en su natal Maracaibo, hasta la gran llegada a la televisión en Caracas.

La llamada fue del Kino Táchira, que despegó la carrera de Sarcos, convirtiéndose en el animador estrella de Venevisión y animando el imbatible de los sábados en reemplazo de Gilberto Correa.

Respeto por Don Francisco

En la conversación el también cantante y padre de tres hijos, destacó que durante la recuperación del accidente sintonizaba el popular show “Sábado Gigante”, que animaba el chileno Don Francisco.

Dijo que aprendió el manejo de las cámaras, el humor y la diversión que Don Francisco tenía para cautivar al público.