Claudio Nazoa, Daniel Sarcos y Jean Carlo Simancas juntos en las tablas

El 2026 marca un hito en la escena teatral hispana con el estreno de “Habla el pene”, una producción de José Verdalles que logra lo impensable: reunir por primera vez en un mismo escenario a tres de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo venezolano: Claudio Nazoa, Daniel Sarcos y Jean Carlo Simancas.

Esta propuesta de entretenimiento de alta factura nace como una respuesta humorística y necesaria a los monólogos femeninos que han dominado la escena por décadas. En palabras del reconocido humorista Claudio Nazoa: “Ahora nos toca a nosotros hablar; si las mujeres hablan de sus vaginas, los hombres podemos hablar del pene”.

Un cartel de leyendas

La obra no solo destaca por su temática audaz, sino por la trayectoria de sus protagonistas. Jean Carlo Simancas es el eterno galán de la televisión, cuya galanura y enorme talento se combina con el carisma y desparpajo de Daniel Sarcos, el animador y actor más carismático de Latinoamérica. Junto a ellos, Claudio Nazoa vendrá a demostrar por qué es el maestro del ingenio y la comedia inteligente.

Juntos, este "trío de ases" garantiza una experiencia que hará reír al público de principio a fin, bajo una premisa que apuesta por el entretenimiento de calidad y la reflexión desde el humor.

Gira nacional e internacional

“Habla el pene” iniciará su recorrido este 2026 con una ambiciosa agenda que contempla las principales ciudades de Venezuela: Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto.

Dada la proyección internacional de sus protagonistas, la producción ha confirmado que la comedia cruzará fronteras, anunciando próximas fechas en España, Panamá y República Dominicana, donde la comunidad latina espera con ansias este reencuentro.

Para más información sobre fechas, boletería y detalles de la gira, invitamos a seguir las plataformas oficiales de la producción.