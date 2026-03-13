Cantante venezolana será la telonera del concierto de Fey en Caracas

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Ikaika Show confirma que la encargada de abrir los fuegos el próximo 19 de abril en el Centro de Eventos Tamanaco será la imponente cantante María Gabriela Silva.

Una telonera de altura

La conocida como la “Reina Ranchera Venezolana”, asume el reto de preparar el terreno para una noche que los fanáticos grabarán para siempre en la memoria colectiva.

La artista criolla ya afina los detalles de un espectáculo diseñado exclusivamente para esta cita, donde su potente voz y carisma se fusionarán para elevar la energía de los asistentes desde el primer minuto.

Como parte de esta gran celebración, se suma la emblemática discoteca móvil New York New York, un nombre que evoca una profunda nostalgia entre los seguidores de la estrella mexicana.

Y es que la New York New York estuvo presente durante la primera visita de Fey a Venezuela, creando un vínculo especial con el público. Ahora, ambos regresan para reencontrarse con esa época dorada y rememorar la esencia de aquellos años inolvidables.

Un "Hits Tour" que trasciende generaciones

La llegada de Fey a Caracas no es un evento cualquiera. La diva mexicana aterriza en suelo venezolano con su aclamado "Hits Tour", una celebración de sus 30 años de carrera artística.

El público venezolano no solo se reencontrará con himnos como “Media naranja”, “Ni tú ni nadie” y el icónico “Azúcar amargo”, sino que verá a una artista más vigente que nunca, quien tomará el escenario tras la presentación de María Gabriela Silva y el despliegue musical de la New York New York.

Las entradas para este reencuentro épico ya están disponibles. Los fanáticos pueden adquirirlas a través de la página web de Goliiive o directamente en sus taquillas físicas ubicadas en el Nivel C2 del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

El próximo 19 de abril, el Centro de Eventos Tamanaco se convertirá en el epicentro de una fiesta que une tres décadas de éxitos globales con el mejor talento y la movida musical que marcó a toda una generación.