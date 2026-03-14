Acribillan a Caterina Valentino por polémico comentario sobre las mujeres

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La periodista Caterina Valentino usó sus redes sociales en el Día Internacional de la Mujer para emitir una opinión sobre el rol de las mujeres y los hombres en la actualidad. Sin embargo, su declaración fue señalada como “prehistórica” en los tiempos actuales.

¿El tiempo de los “princesos”?

“Vivimos en la época de los princesos, la generación de los que dicen ‘llégate o ¿será que tú me puedes pasar buscando?’”, con esta frase inició la comunicadora social el video que explotó toda la polémica.

Valentino responsabilizó de manera directa a las mujeres por satanizar a los hombres por sus acciones hacia ellas, al mismo tiempo que instó a bajarle “tres mil revoluciones a la energía masculina” a las damas.

Asimismo, afirmó que son los caballeros que deben tener actos de servicios hacia a las mujeres, como abrir la puerta del auto, dar la mano, hacer una invitación y proteger.

La periodista criticó que, si bien esas actitudes de la mujeres las ha ayudado a conseguir puestos de poder en lo laboral, en la vida personal “no funciona”. Rescató la idea de que “históricamente la función del hombre ha sido proveer y la función de la mujer ha sido contener”.

Fuertes críticas a Caterina Valentino

Aunque hubo muchos usuarios que aplaudieron su punto de vista Caterina Valentino, muchos otros la criticaron de manera directa por su pensamiento.

“Qué triste e irónico publicar esto un 8 de marzo”, “Caterina, te buscan en el siglo 19 para que planches una ropita, atiendas la casa y no hables tanto”, “Si te quieres devolver a la función “histórica” de los roles de género, entonces no deberías ni tener derecho a dar tu opinión”, fueron algunas de la opiniones de los internautas.