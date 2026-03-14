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Acribillan a Caterina Valentino por polémico comentario sobre las mujeres

La periodista venezolana encendió una polémica sobre el rol de mujeres y hombres en la actualidad, con una crítica directa a los llamados “princesos” y a las damas por estar cargadas de “energía masculina”

Por

Kleimar Reina
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 02:35 pm
Acribillan a Caterina Valentino por polémico comentario sobre las mujeres
Caterina Valentino / Cortesía
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La periodista Caterina Valentino usó sus redes sociales en el Día Internacional de la Mujer para emitir una opinión sobre el rol de las mujeres y los hombres en la actualidad. Sin embargo, su declaración fue señalada como “prehistórica” en los tiempos actuales.

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¿El tiempo de los “princesos”?

“Vivimos en la época de los princesos, la generación de los que dicen ‘llégate o ¿será que tú me puedes pasar buscando?’”, con esta frase inició la comunicadora social el video que explotó toda la polémica.

Valentino responsabilizó de manera directa a las mujeres por satanizar a los hombres por sus acciones hacia ellas, al mismo tiempo que instó a bajarle “tres mil revoluciones a la energía masculina” a las damas.

Asimismo, afirmó que son los caballeros que deben tener actos de servicios hacia a las mujeres, como abrir la puerta del auto, dar la mano, hacer una invitación y proteger.

La periodista criticó que, si bien esas actitudes de la mujeres las ha ayudado a conseguir puestos de poder en lo laboral, en la vida personal “no funciona”. Rescató la idea de que “históricamente la función del hombre ha sido proveer y la función de la mujer ha sido contener”.

Fuertes críticas a Caterina Valentino

Aunque hubo muchos usuarios que aplaudieron su punto de vista Caterina Valentino, muchos otros la criticaron de manera directa por su pensamiento.

“Qué triste e irónico publicar esto un 8 de marzo”, “Caterina, te buscan en el siglo 19 para que planches una ropita, atiendas la casa y no hables tanto”, “Si te quieres devolver a la función “histórica” de los roles de género, entonces no deberías ni tener derecho a dar tu opinión”, fueron algunas de la opiniones de los internautas.

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