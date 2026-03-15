Ronald Acuña Jr. no esconde su emoción y vive un sueño con Venezuela: "Tenemos la fe alterada"

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Venezuela hizo historia por todo lo alto. Contra el pronóstico de muchos alrededor del mundo, el equipo criollo jugó un compromiso prácticamente perfecto ante Japón, el actual campeón del mundo, para derrotarlos por pizarra de 8-5 y meterse en las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol, en donde ya espera la sorprendente selección de Italia.

El equipo dirigido por Omar López tuvo muchos protagonistas en esta hazaña. Uno de ellos, como no, fue Ronald Acuña Jr., quien abrió el juego con un inmenso cuadrangular ante los envíos de Yoshinobu Yamamoto, para enviar un mensaje claro y demostrar que el miedo no es parte de la idosincrasia venezolana.

Luego del compromiso, Ronald Acuña Jr. habló ante la prensa y resaltó el enorme apoyo que ha brindado la parcialidad criolla, tanto en el estadio como a la distancia, apoyo que se ha convertido en una fuerza contagiosa e imparable dentro del clubhouse venezolano.

Ronald Acuña Jr., hombre de fe

"En Venezuela la gente siempre tiene fe en nosotros", fue lo primero que dijo Ronald Acuña Jr. en declaraciones recogidas por el portal oficial de la Major League Baseball. Y es que, en efecto, el país se paralizó para disfrutar de este enorme triunfo, y en Miami, una enorme cantidad de venezolanos también se hicieron sentir con fuerza.

La "Bestia" resaltó precisamente ese fenomenal apoyo del que han gozado, y que hace que los triunfos sean todavía más especiales. "En las altas y bajas siempre están ahí con esa fe alterada, y yo creo que darle esa felicidad a nuestro país es algo grande en nuestra carrera", expresó.

Ahora, Venezuela se prepara para medirse a la selección de Italia este lunes 16 de marzo, para buscar la que sería la primera clasificación en la historia de nuestro país a una final de un Clásico Mundial de Beisbol. De cara a este duelo, Ronald Acuña Jr. tiene la mentalidad bastante clara: "Tenemos la fe alterada".