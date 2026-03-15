Los Mesoneros reciben a Paul McCartney en el Abbey Road Studios

Suscríbete a nuestros canales

Una grata sorpresa se llevaron Los Mesoneros en el legendario Abbey Road Studios en Londres, con la presencia del exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, durante sus ensayos para su próximo proyecto musical.

Mientras la agrupación venezolana afinaba detalles para capturar su esencia en vivo en el emblemático lugar londinense, McCartney se detuvo para escuchar un poco de su música y saludar al trío musical.

Un momento para la historia

Lo que al principio parecía un simple visitante curioso, pronto se transformó en una sorpresa que nadie esperaba. El momento fue difundido en redes sociales, en un video que reflejó los rostros de asombro de los venezolanos, mientras el artista internacional mostraba una actitud simpática.

“Estábamos practicando y, al fondo del pasillo, había un señor apoyado escuchándonos… hasta que nos dimos cuenta de quién era: Paul McCartney”, compartió el vocalista Luis Jiménez a Rolling Stone en Español.

Además, agregó que el legendario músico le agradó la idea de ver bandas de rock contemporáneo trabajar con tanta pasión en el legendario estudio, donde estrellas como The Beatles crearon tantas canciones.