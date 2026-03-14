“Rodilla e’ chivo”, el niño de 12 años que conquistó la pantalla en “Por Estas Calles”

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La televisión venezolana ha tenido personajes emblemáticos que han movido la fibra de toda una población, tal es el caso de “Rodilla e’ chivo” de la telenovela “Por estas calles” de RCTV.

Jean Carlos López fue el actor que le dio vida a ese jovencito de 12 años que conquistó la pantalla chica en 1992, con el estreno de la producción que sacudió a todo un país.

Este mítico personaje mostró una realidad latente de los jóvenes en los barrios del país, siendo un reflejo social de aquel entonces. “Rodilla e’ chivo” era un adolescente que se enfrentó a una familia disfuncional y acudió a la delincuencia para sobrevivir.

Sin embargo, a lo largo de la trama de “Por estas calles”, el personaje fue encontrando su camino para llevar un buen mensaje a la sociedad.

Jean Carlos López se aleja del espectáculo

El actor saboreó la fama desde pequeño,y participó en otras producciones como “Amores de fin de siglo”, “De oro puro” y luego de una breve pausa regresó a la televisión interpretando al sicario Tazón en “Cosita Rica”.

Jean Carlos López se alejó por completo de las telenovelas y el mundo del espectáculo tras varios trabajos realizados luego de la merma en proyectos dramáticos. Desde hace un par de años trabaja para instituciones del Estado.

Por su parte, sus redes sociales las mantiene limitadas y se le ha visto en pocas ocasiones de manera pública después de su retiro.