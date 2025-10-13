Jean Carlo Simancas sobre su relación con Viviana Gibelli: “Me conmuevo todavía”

A principios de los años 90, Jean Carlo Simancas y Viviana Gibelli, vivieron una de las relaciones más queridas por el público venezolano. Se conocieron trabajando juntos en 1992 y luego compartieron grabaciones en “Ka Ina” (1995).
A lo largo de estos años, la animadora venezolana ha catalogado su romance como una relación de respeto y mucha unión. De igual forma, el galán de telenovelas también le ha echado flores a aquel amor que tuvieron.
Décadas después, Simancas vuelve a hablar de su relación con Viviana y, admitió que, aún la recuerda con mucho sentimiento.
Jean Carlo Simancas habla de Viviana Gibelli
En una entrevista con Ivo Contreras, Jean Carlo confesó que tenían una bonita relación que terminó por “estupideces” y, aunque no quiso contar a detalle el motivo de la ruptura, aseguró que no tenía nada que ver con infidelidades.
Tras aceptar que la amó mucho, acotó: “Me conmuevo todavía cuando te recuerdo”. Sus palabras conmovieron al público que no tardó en dar su opinión. “Viviana me guarda mis espaldas y yo las de ella. Detesto que alguien diga algo incómodo sobre ella”, agregó.
“Que bello se expresa de Viviana dios te bendiga”, “La señora Viviana tremenda mujer”, “Tan Bello así es cuando una relación es Amada y se termina”, “Viviana y Jean Carlo se veían súper bien juntos”, escriben los internautas.
Sus otros amores
Para nadie es un secreto que el venezolano de 76 años fue un galán dentro y fuera de la pantalla chica. En su historial amoroso reposan los nombres de grandes figuras de nuestro país, incluyendo a Maye Brandt, quien fue su esposa y se suicidó poco tiempo después de su boda.
Contreras no pudo evitar preguntar acerca de los amores más recordados de Simancas y además de Viviana y Marisela Berti, comentó: “Hay amores que se quedaron en mi vida para después, que no son de hoy, que son mis aliadas”.
Se dice que hubo un anuncio de compromiso entre Viviana y él, pero la boda nunca llegó a concretarse. Al culminar, ambos continuaron con sus carreras después, y aunque la relación terminó, Viviana ha dicho que aún guarda buenos recuerdos.