Mundial 2026: Así celebró Cabo Verde su boleto a la Copa del Mundo

En un hito que resuena mucho más allá de sus diez islas atlánticas, la selección de fútbol de Cabo Verde ha sellado su primera clasificación para el Mundial 2026. Para una nación con apenas 50 años de independencia de Portugal y una población de aproximadamente 525 mil habitantes, la mayoría de los cuales reside en el extranjero, este logro es el clímax de una estrategia audaz y una fe inquebrantable en el poder de sus raíces.

La historia del ascenso de los "Tiburones Azules" es inseparable de su diáspora. Durante años, la falta de una estructura de fútbol profesional en el archipiélago representó un obstáculo insalvable. Ante esta realidad, la Federación Caboverdiana de Fútbol adoptó una visión pragmática y ambiciosa: rastrear y convocar a jugadores con ascendencia caboverdiana dispersos por todo el mundo. Este enfoque meticuloso, se convirtió en la piedra angular de su proyecto deportivo, transformando una debilidad aparente en su mayor fortaleza.

El resultado de esta estrategia ha sido una progresión meteórica en el fútbol continental y ahora mundial. De ser un equipo que no lograba clasificarse para los grandes torneos, Cabo Verde irrumpió en la escena africana, participando en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones, alcanzando los cuartos de final en 2013 y 2023. Este crecimiento sostenido sentó las bases para el sueño mayor: un lugar en el Mundial 2026.

La culminación de este viaje se vivió en un Estadio Nacional de Cabo Verde abarrotado, donde la victoria decisiva para el Mundial 2026 desató una euforia colectiva. La celebración, marcada por una pacífica invasión del campo por parte de los aficionados y una fiesta que se extendió por todas las gradas, simbolizó la unión de una nación a través del deporte. El pitido final no solo confirmó su lugar en el torneo más prestigioso del mundo, sino que también validó un modelo de gestión y una identidad futbolística forjada entre la nostalgia de su tierra y el talento de su gente en el exterior.