Mira cómo le fue a la yegua que reapareció luego de 3 años y 10 meses sin correr a Hinava

Suscríbete a nuestros canales

La vigésima reunión se realizó este sábado 11 de octubre en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una programación de nueve competencias que incluyó la Copa Luis Alfredo Wadskier.

Catira Alexandra: Yegua Reaparece Hinava Datos Hípicos

La novena carrera, sexta válida para el juego del 5y6 valenciano fue para yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros y la participación de 12 competidoras inscritas.

Una de ellas reapareció luego de tres años y 10 meses sin correr para comenzar su campaña en el mencionado óvalo carabobeño y estuvo presenta en la prueba válida.

Se trata de Catira Alexandra (número 2) que fue conducida por el jinete profesional Osis Martínez y la preparación de Alejandro Ortíz para los colores del Stud Rebeca.

Desde el momento la pupila de Ortíz se mantuvo pareja con el resto de las participantes en un tercer pelotón, pero, luego empezó a retrasar posiciones, por lo que la ganadora de la carrera de los acumulados fue para la cuatroañera Deep Love, montada por Maykol Ibarra y entrenada por Juan Carlos Pérez Pérez cuyo tiempo fue para 67’’4 para el recorrido de los 1.100 metros y abonó un dividendo de Bs 85,26.

Mientras tanto la yegua Catira Alexandra fue capaz de conformarse con el séptimo lugar.