Mira lo grande que está la hija de Oriana Ramírez, actriz de “Somos Tú y Yo”

Oriana Ramírez se hizo conocida por su papel de Oriana del Castillo en la serie venezolana "Somos tú y yo", producción juvenil que marcó a toda una generación. Su carrera no se quedó solo ahí e incursiona en presentaciones como animadora y en el mundo digital como creadora de contenido.

Uno de los aspectos más comentados en su vida personal es su maternidad. Oriana tiene una hija de 14 años a quien cariñosamente llaman 'Sarita', fruto de su relación con José Luis Graterol.

Actualmente, la actriz y su hija adolescente viven en la Ciudad de México, sin embargo, juntas han vivido múltiples experiencias que Ramírez se ha encargado de registrar de forma pública en sus redes sociales.

Oriana Ramírez como madre

Es solo ingresar al Instagram de Oriana para darse cuenta la hermosa relación que tiene con Sara. En sus publicaciones se aprecia el amor que se tienen y, lo divertidos que son sus momentos de viajes, fiestas y espacio para ellas dos.

Oriana y Sara han vivido cambios importantes. En 2015, la también presentadora decidió renunciar a su puesto en el programa "Consentidos Estrellas" de Televen, para salir del país junto a su hija y su entonces pareja, Alexander Leterni.

En entrevistas anteriores, Oriana describe la maternidad como "lo más importante que me ha pasado en la vida porque tuve que cambiar mi forma de ser, mi manera de pensar, y tener esa gran responsabilidad que es la de tener un bebé".

El pasado 2 de septiembre, Sara celebró sus 14 años y su mami le dedicó un hermoso mensaje en Instagram: "Palabras me sobran para decirte que eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida (...) eres mi otra mitad. El amor más lindo y puro siempre ha venido de ti. TE AMO".

Las mejores fotos de Oriana y su hija Sara