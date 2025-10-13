MLB

MLB sufre bajón notable en producción ofensiva en la temporada 2025

Solo Toronto Blue Jays mostró un bateo colectivo por encima de .290 de average durante la temporada regular de MLB

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 10:34 am
Aunque la temporada 2025 de las Grandes Ligas fue testigo de una presentación histórica con hasta cuatro bateadores con 50 o más jonrones, la vigente edición de MLB continuó en decadencia en cuanto a los registros ofensivos.

Toronto Blue Jays tuvo el promedio más alto colectivamente con solo .265, siendo la única franquicia que se mantuvo durante la ronda regular por encima de los ..260 de average. Precisamente los canadienses se ha consolidado como el equipo más ofensivo en la actual Postemporada (.290), pero ha quedado en segundo plano, ya que el pitcheo es el que ha reinado en las mencionadas instancias.

Con un promedio colectivo de bateo de apenas .235, un OBP de .311 y un OPS de .696, estas cifras representan los peores registros desde 1972 y 1989, décadas conocidas por el dominio del pitcheo. En una liga compuesta por aproximadamente 540 jugadores de posición, solo siete lograron batear por encima de .300, de acuerdo con el reporte de Mike Deportes.

Siguiendo con la misma tendencia, apenas 122 jugadores alcanzaron o superaron el promedio de .235, lo que significa que más de tres cuartas partes de los bateadores terminaron por debajo de esa marca.

Este fenómeno refleja no solo el avance del pitcheo en velocidad, comando y variedad de lanzamientos, sino también el impacto de las nuevas estrategias defensivas y analíticas. Cada día que pasa, batear en las Grandes Ligas se convierte en un reto más exigente, donde el contacto constante y la consistencia ofensiva se han vuelto cualidades cada vez más escasas.

Lunes 13 de Octubre de 2025
