Eugenio Suárez iguala marca de histórica de Luis Aparicio en Postemporada (+Detalles)

Eugenio Suárez y los Marineros de Seattle empezaron con pie derecho la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto, ganando el primer juego 3-1. En ese encuentro, el tercera base venezolano se hizo sentir con el madero y aportó su granito de arena en el triunfo.

"Geno", como es apodado, ha tenido una producción discreta en la presente Postemporada, pero su presencia en el lineup del equipo de Seattle siempre es importante, por lo que empezar produciendo en la Serie de Campeonato es vital en las aspiraciones de la franquicia.

A la par del inmortal venezolano Luis Aparicio

Con su doble ante Toronto, Suárez llegó a 12 hits en su carrera de Postemporada, alcanzando una cifra que lo coloca al nivel de Luis Aparicio, quien logró el mismo número en los 10 juegos que disputó en Playoffs durante su trayectoria en las Grandes Ligas. El batazo no solo ayudó a su equipo en el momento, sino que también lo coloca en la conversación histórica entre los venezolanos que han brillado en instancias decisivas.

La importancia de esta marca radica en que Aparicio es hasta ahora el único pelotero venezolano en el Salón de la Fama, lo que hace que "Bolibomba" esté igualando un hito de gran relevancia para el beisbol de Venezuela.

Tras esta marca, Eugenio Suárez batea en los presentes Playoffs de Grandes Ligas para .120, con tres hits, un jonrón, una carrera remolcadas y una anotada, unos números que espera subir en esta Serie por el campeonato, rumbo a la Serie Mundial.