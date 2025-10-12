Eugenio Suárez apunta a mejorar sus números de por vida contra Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la MLB inicia una nueva etapa con la Serie de Campeonato. Para la jornada de este domingo, Azulejos de Toronto reciben en el Rogers Centre por el Juego 1 a los Marineros de Seattle, quienes esperan ver el despertar ofensivo de Eugenio Suárez.

El antesalista venezolano no ha podido aportar mucho con el bate desde que comenzaron los playoffs. De hecho, contra los Tigres de Detroit en la Serie Divisional apenas disparó par de hits en 16 turnos, siendo uno de esos un jonrón solitario, además de seis ponches.

Sin embargo, pese a ese bajo rendimiento con el madero, tanto la organización como los fanáticos confían en que Geno tendrá su cuota de protagonismo durante esta nueva serie. El detalle es que de por vida no ha sido muy productivo cada vez que se enfrenta al conjunto canadiense.

Eugenio Suárez y su difícil misión contra Toronto

La última vez que Eugenio Suárez disputó una postemporada fue en 2022. De hecho, en aquel entonces no solo defendió a los Marineros, sino que también le tocó jugar contra Toronto, solo que en la Serie del Comodín.

El conjunto de Seattle se impuso en dos juegos, y el bate del venezolano fue de los más activos, con ambas presentaciones con par de inatrapables (dos dobles), además de dos carreras impulsadas. No obstante, el equipo cayó en la Serie Divisional a manos de los Astros de Houston.

Ahora, Geno tendrá la difícil misión de resurgir ofensivamente en esta etapa para así impulsar a los Marineros hacia la Serie Mundial. Pero para ello, su desempeño debe ser más que excelente, ya que enfrente estará un equipo que, de por vida, siempre le ha costado hacerle daño.

Números de Eugenio Suárez de por vida contra Azulejos de Toronto