Marineros de Seattle buscarán repetir esta increíble hazaña ante Toronto

Los Marineros de Seattle ganaron un memorable quinto juego en la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit, para de esta manera conseguir su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En dicha instancia, los espera un durísimo desafío ante un equipo que se encuentra encendido, como lo son los Azulejos de Toronto.

El equipo canadiense logró terminar la temporada regular con buen pie, para asegurarse el título de la siempre competida División Este de la Liga Americana, lo que les permitió evitar el comodín. En la Serie Divisional, chocaron ante los Yankees de Nueva York, equipo al que derrotaron con autoridad en cuatro compromisos.

De esta manera, tendremos una reedición de la Serie de Comodín de 2022, en donde este par de franquicias se enfrentaron y nos dejaron uno de los juegos más memorables en la historia de la postemporada, que sin duda es un recuerdo muy bonito para Seattle, y uno realmente terrible para Toronto.

Seattle busca repetir la historia

En la Serie de Comodín de 2022, los Azulejos de Toronto recibieron en el Rogers Centre a los Marineros de Seattle, en lo que prometía ser una serie intensa y bastante pareja. El primer juego se lo llevó Seattle, con un blanqueo que culminó 4-0. El segundo compromiso es, tal vez, de los mejores que se han jugado en playoffs.

Para la parte alta del sexto episodio, los Azulejos ganaban por pizarra de 8-1, lo que era una paliza total que parecía definir el destino del compromiso. Sin embargo, en esa misma entrada los visitantes fabricaron cuatro carreras, todas cuando ya habían dos outs, para acercarse 8-5. Esto solo fue un aviso de lo que venía.

En la baja del séptimo inning, Toronto puso tierra de por medio con una rayita más, para ponerse 9-5. Contra todo pronóstico, la ofensiva de los Marineros se volvió a encender, y en la alta del octavo hicieron cuatro, para igualar el juego. El batazo clave fue un sencillo de J.P. Crawford, que además causó una violenta colisión entre Bo Bichette y George Springer.

La alta del noveno trajo la carrera final de Seattle, que selló la remontada increíble y le dio el triunfo a los Marineros. A la postre, Seattle terminó siendo barrido por Houston en la Serie Divisional, pero no cabe duda de que aquel juego dos ante Toronto quedará por siempre en la memoria de una afición que busca repetir la dosis este año, ahora en una Serie de Campeonato.