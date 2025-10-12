MLB: El dominicano Abner Uribe impone respeto con temporada de élite y dominio en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Abner Uribe ha sido uno de los relevistas más dominantes de 2025 con control, potencia y temple; el dominicano firmó una campaña de élite que lo consolidó como pieza clave en el bullpen de Cerveceros de Milwaukee. Su presencia impone respeto y cambia el ritmo de cada juego.

En Serie Divisional, Uribe reafirmó su impacto con dos salidas impecables. En escenarios de máxima presión, respondió con autoridad, manteniendo el cero y transmitiendo confianza. Su dominio es producto de consistencia, enfoque y una recta que marca territorio en postemporada.

Milwaukee necesita de Abner para liderar desde el bullpen. Su temporada regular fue brillante, pero su versión de octubre puede ser aún más decisiva. En un equipo de nómina modesta, él representa el lujo competitivo que no se forja en los escenarios de alto impacto en Grandes Ligas.

Abner Uribe y su brutal temporada 2025 con Cerveceros de Milwaukee

Abner Uribe dominó con autoridad cada tramo del calendario. Su repertorio explosivo, precisión y ritmo competitivo lo convirtieron en figura esencial del bullpen de Cerveceros de Milwaukee. Cada entrada que lanzó fue una dosis de control, agresividad y confianza desde el montículo.

En la Serie Divisional, Uribe elevó su impacto con dos actuaciones impecables. Sin titubeos, enfrentó la presión y neutralizó amenazas con frialdad. Su presencia no solo estabiliza: transforma. Milwaukee encontró en él un brazo que no se compra, se construye. Octubre lo confirma como uno de los más letales.

Números de Abner Uribe en 2025

- Temporada regular: 75 juegos, 3-2, 1.67 efectividad, 7-9 salvados, 75.1 entradas, 51 hits, 14 carreras limpias, 4 jonrones, 27 boletos, 90 ponches, 1.04 WHIP

- postemporada: 2 juegos, 0-0, 0.00 efectividad, 1-1 salvados, 3.0 entradas, 0 hits, 0 carreras limpias, 0 jonrones, 1 boletos, 3 ponches, 0.33 WHIP