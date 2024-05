MLB: José Siri y Abner Uribe cuentan qué pasó en la trifulca entre Milwaukee y Tampa Bay

José Siri y Abner Uribe comenzaron una trifulca este martes en el juego entre Tampa Bay y Milwaukee. La pelea comenzó en el tercer inning tras un jonrón de Siri a Freddy Peralta.

En el siguiente turno de Siri, Peralta le pegó la pelota y dejó la tensión sobre el terreno de juego. Los umpires se reunieron y decidieron expulsar a Peralta tras 5.1 innings de labor.

Luego en el octavo capítulo, Siri falló ante Abner Uribe cuando intercambiaron palabras. Uribe lanzó un golpe primero y provocó que salieran los jugadores de las bancas.

José Siri comentó tras el encuentro que Uribe se le quedó viendo tras su último turno.

“Yo llegué a primera, me chocó con los hombros. Le pregunté ´¿por qué hacía eso?´ y me respondió que era porque le daba la gana. Después él lanza el primer golpe, no me dio y lo conecté dos veces”, comentó Siri.

Por su parte, Abner Uribe comentó que la pelea entre ambos no era algo que tenía que ver con el juego.

“Lo que pasó fue algo que no debería pasar usualmente. Hubo palabras que se dijeron que no se tenían que decir y la calentura del juego llevó a que pasara eso”, dijo el dominicano.

Milwaukee empata la serie ante Tampa Bay

En un encuentro marcado por la pelea entre los dominicanos Abner Uribe y José Siri, el también quisqueyano Willy Peralta conectó un vuelacercas y produjo cuatro carreras para que los Cerveceros se impusieran a los Rays.

El derecho dominicano Freddy Peralta (3-0) trabajó 5.1 entradas de dos carreras y siete ponches para ganar el juego, mientras el venezolano William Contreras anotó y remolcó una vuelta.

Siri, quien anotó dos carreras para los Rays, le conectó un jonrón en el tercero a Peralta, quien le pegó un pelotazo que provocó su expulsión y la del dirigente de los Cerveceros, Pat Murphy, en la sexta entrada.