¿Estás al tanto de por qué se modificará el nombre de esta prueba clasificatoria para la Breeders' Cup?

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) anunció el cambio de nombre de la Sword Dancer, de Grado 1 y $750,000, en honor a la vida y el legado de Christophe Clement, el difunto entrenador que ganó esta prueba cinco veces.

El Sword Dancer clasificatoria para la Breeders’ Cup ahora será el Christophe Clement

Clement, quien consiguió su quinta victoria en Sword Dancer con Far Bridge el año pasado, falleció en mayo a los 59 años debido a un cáncer ocular poco común. El veterano preparador fue un miembro respetado de la comunidad hípica neoyorquina durante más de tres décadas. Cabe destacar que entrenó a Tonalist, ganador del Belmont Stakes (G1) en 2014, y a Gio Ponti, doble campeón de césped y varias veces ganador del Grado 1.

Tras la muerte de Clement, su hijo y asistente de mucho tiempo, Miguel Clement, se hizo cargo de las tareas de entrenamiento. Sword Dancer es una carrera que Clement dominó desde que inició su primer contendiente en 1993. En total, nueve de los 13 participantes de Clement en Sword Dancer ganaron o llegaron en el marcador, liderados por Gufo, quien capturó ediciones consecutivas en 2021 y 2022. En esta última carrera, Clement también ensillaba a Soldier Rising para terminar tercero.

﻿Las otras victorias de Clement en Sword Dancer fueron con Honor Glide (1999), Winchester (2011) y Far Bridge (2024). Además, obtuvo un puesto en este evento con Flag Down (3.º, 1996) y Relaxed Gesture (2.º, 2005), y de nuevo con Soldier Rising, donde quedó segundo en 2023.

Originario de París, Francia, Clement registró un récord de por vida de 2.576 victorias en 13.270 largadas con $184.121.369 en ganancias totales en premios.

Clement entrenó a más de 20 millonarios, obteniendo 41 victorias de Grado 1 y agregando un triunfo de la Breeders' Cup a su currículum cuando Pizza Bianca capturó el Grado 1 Juvenile Fillies Turf 2021 en Del Mar. Registró una notable racha de 33 años ganando al menos un evento clasificado cada año desde la victoria de Passagere du Soir en el Grado 2 Gulfstream Park Budweiser Breeders' Cup Handicap en 1992.

Por lo cual, el Sword Dancer, de Grado 1 y $750,000, a partir de 2026 será en honor a la vida y el legado de Christophe Clement,