Así va la estadística de entrenadores en La Rinconada a tres fechas del cierre del meeting

El segundo meeting de la temporada hípica en el hipódromo La Rinconada llegó a la fecha número 16 en el marco de la reunión número 30 del año donde los más destacado de la tarde fueron el joven José Sánchez con sus primeras dos victorias como profesional y Riccardo D’Angelo.

Liderato de entrenadores del segundo meeting

A falta de solo tres fechas para que termine el segundo campeonato de competencias en el óvalo de La Rinconada, la estadística de entrenadores ganadores tiene como virtual ganador, al entrenador Carlos Luis Uzcátegui con 30 triunfos conseguidos y este domingo no logró sumar.

En el segundo lugar de la tabla, se ubica el entrenador Riccardo D’Angelo quien consiguió dos victorias en la reunión número 30, primero con la yegua Majestuosa y el jockey Jaime “Pocho” Lugo en la tercera del programa.

La segunda victoria de D’Angelo la conseguiría en la 12 y última carrera de la jornada y sexta válida del 5y6 nacional con otra hembra, Mía Raggaza con la monta del aprendiz Franklin Puello Jr. en tiempo de 74’4 para 1.200 metros con un dividendo de 107.79 a ganador.

Con estos triunfos, Riccardo D’Angelo llegó a 21 victorias en el meeting y recortó la distancia con Uzcátegui a nueve carreras de diferencia, pero sumar 42 en el año para ser el líder de la estadística general por delante del mismo Uzcátegui.