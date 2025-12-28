Ligas deportivas más vistas del mundo en 2025: El críquet amenaza el reinado del fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Con el fin del año 2025 a la vuelta de la esquina, ya surgen informes de los niveles de audiencia televisiva a nivel global, con apenas media temporada en curso, el fútbol mantiene su hegemonía absoluta en el mercado. La Premier League de Inglaterra ha establecido un hito histórico y duplicando en audiencia a su seguidor más cercano y reafirmándose como el producto de entretenimiento deportivo más potente de la Tierra.

El fútbol domina el Top Global

El prestigio de las competiciones europeas de fútbol acapara los primeros lugares del ranking de consumo:

Premier League (Inglaterra): 3.2 mil millones de espectadores. UEFA Champions League: 1.6 mil millones de espectadores. LaLiga (España): 600 millones de espectadores. Bundesliga (Alemania): 450 millones de espectadores.

El fenómeno del Críquet

Uno de los datos más reveladores de la temporada es el ascenso de la Indian Premier League (IPL) de críquet, que ocupa el tercer lugar global con 650 millones de seguidores. Este crecimiento refleja el enorme poder adquisitivo y demográfico del mercado asiático, logrando superar en audiencia a ligas de fútbol consolidadas como la Serie A italiana (380M) y la Ligue 1 francesa (210M).

Por otro lado, la NBA continúa siendo el estandarte del deporte norteamericano en el extranjero, ocupando la quinta posición general con 550 millones de espectadores. El baloncesto profesional de EE. UU. mantiene una ventaja significativa sobre la NFL (410M) y la MLB (250M), demostrando una estrategia de internacionalización más efectiva.

Factores del éxito

Según los analistas, el liderazgo de la Premier League y la Champions League responde a tres pilares fundamentales:

Alcance internacional: Distribución de derechos en más de 190 países.

Calidad del talento: Concentración de las mayores figuras del deporte.

Producción televisiva: Innovación en la transmisión y contenido digital que atrae a las nuevas generaciones.

Sin duda, la hora de ruta de ambos eventos deportivos ha marcado su éxito y un claro ejemplo para otras ligas, la globalización del contenido y la adaptación a los mercados emergentes son las claves para sobrevivir en un mercado de atención cada vez más competitivo.