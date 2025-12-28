Serie A: Milan cierra 2025 con triunfos y como candidato al Scudetto

Suscríbete a nuestros canales

El AC Milan reafirmó este domingo su candidatura al título de liga tras imponerse por 3-0 al Hellas Verona en San Siro. Con un calendario liberado de competiciones europeas y de copa, el equipo de Massimiliano Allegri ha puesto el foco exclusivo en la Serie A, donde no conoce la derrota desde la primera jornada del campeonato.

Ofensivo liderada por Pulisic y Nkunku

El encuentro, que se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo pero el "Capitán América" Christian Pulisic, anotó su octavo gol en liga (diez en la temporada) al minuto 45+1, tras una jugada ensayada iniciada por Luka Modric y prolongada por Adrien Rabiot.

Mientras que Nkunku sentenció el choque en la segunda mitad con un doblete. Primero convirtió una pena máxima al minuto 48 y, solo cinco minutos después, cazó un rechace tras un disparo al poste de Modric para firmar el 3-0 definitivo.

Enfoque total en el "Scudetto" y la llegada de los refuerzo

Tras las recientes eliminaciones en la Copa Italia y la Supercopa, el vestuario rossonero ha adoptado una mentalidad de "final" para cada jornada de liga. La exigencia de Allegri, quien se mostró efusivo pidiendo intensidad incluso con el marcador resuelto, subraya la importancia de mantener la presión sobre el Inter y el Nápoles en la parte alta de la tabla.

Con esta victoria, el AC Milan duerme como líder virtual de la clasificación. Aunque cuenta con un partido más que el Inter (que deberá enfrentarse al Atalanta), la ventaja psicológica de ocupar la primera plaza supone un desafío para sus rivales directos en el cierre de la jornada dominical.

El club también se prepara para el mercado invernal, donde se espera la plena integración de Niclas Füllkrug, reforzando una delantera que hoy dejó en un plano secundario al mexicano Santiago Giménez.