Christian Pulisic mete al Milan entre los contendientes al Scudetto

La cuarta fecha de la Serie A de Italia enfrentó en el Blueenergy Stadium de Friuli al Milan de Massimiliano Allegri y al Udinese, equipos que luchan por entrar en el Top 4 del Calcio.

La escuadra visitante se impuso por un marcador contundente de tres goles por cero, reponiéndose así de su mal arranque liguero, donde había caído ante la recién ascendida Cremonese en la fecha inaugural.

La gran figura de este compromiso sería el estadounidense Christian Pulisić, futbolista que firmó un doblete para el triunfo rossonero en suelo friulano, anotando goles en el minuto 39 de la primera parte y a los ocho minutos del complemento.

La otra anotación la hizo Youssouf Fofana a pocos segundos de dar inicio el segundo tiempo, asegurando una diferencia de gol que le permita al equipo lombardo tomar ventaja de cara a las próximas fechas.

Quiere un regreso triunfal

El Milan se encuentra tercero en la Serie A con nueve unidades, solo una menos que una Juventus que ha empatado su partido ante el Hellas Verona y a la espera de lo que haga la Cremonese ante Parma.

Pese a no encontrarse disputando competencias europeas, el elenco de Massimiliano Allegri ha mostrado un buen nivel para ser contendiente al Scudetto. Del mismo modo, abre camino para su regreso triunfal a las competiciones UEFA.