Xabi Alonso explica cambio de Vinicius vs Espanyol: "El partido necesitaba más control"

En la presente temporada, Vinicius Junior parece estar transitando por un punto de inflexión en su carrera en el Real Madrid. El extremo brasileño fue sustituido ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu al minuto 77 por la jornada 5 de LaLiga.

En aquel momento, el entrenador Xabi Alonso hizo salir al brasileño del campo por su compatriota, Rodrygo Goes. Al ser sustituido, Vinícius mostró claro descontento, algo que no pasó desapercibido.

Alonso, en rueda de prensa, explicó la decisión: "El partido necesitaba más control". y que aunque Vinicius y el joven Franco Mastantuono estaban rindiendo bien, el momento pedía introducir "gente por fuera" para refrescar el equipo. También admitió que quizás el cambio fue algo prematuro.

Ya no es indiscutible

Este episodio encaja en un patrón más amplio: Vinicius ha perdido su estatus de indiscutible en los onces de Alonso, quien desde su llegada ha instaurado mayor competencia interna, en especial con Rodrygo Goes.

Además, su rol táctico ha sido ajustado, pues le piden mayor sacrificio defensivo y que sea más equilibrado en sus funciones, lo que supone limitar algunas de sus libertades ofensivas tradicionales.

​​​​Vinicius, ¿en riesgo de irse?

Por si fuera poco, la renovación de contrato del jugador hasta 2027 está empantanada. Aunque hubo acercamientos económicos y Vinícius habría bajado significativamente sus exigencias, la negociación se rompió en una última reunión tras el Mundial de Clubes.

Fuentes señalan que el club prefiere esperar a ver cómo evoluciona la temporada antes de comprometerse con un contrato jugoso, sobre todo si el jugador alterna titularidades o pierde relevancia.

Una nueva alternativa

Ese cambio en la valoración podría tener consecuencias importantes. Si Vinicius no recupera el protagonismo, el club podría mirar con más optimismo otras opciones ofensivas o buscar una salida si entiende que sus rendimientos, y su valor de mercado, se degradan.

Sin embargo, también hay elementos que muestran que el jugador no se ha resignado. A pesar de la suplencia, Vinicius ha seguido contribuyendo cuando aparece: ganó penaltis, entró desde el banquillo en partidos decisivos, mantiene buenos registros de goles y asistencias respecto a campañas recientes.