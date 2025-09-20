Gabriel Chichero habla sobre lo que necesita el fútbol venezolano para tener éxito internacional

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol está trabajando para confirmar quién será el nuevo cuerpo técnico de la Vinotinto. Luego del fracaso de las Eliminatorias al Mundial 2026, están en la obligación de crear un proyecto exitoso de cara a los próximos torneos y hacia la misma Copa del Mundo en 2030.

Se han realizado diversos comentarios acerca de lo que debe suceder en este deporte para que dé un salto de calidad. Durante más de dos semanas, este ha sido el tema de conversación principal entre los fanáticos.

Con esto en mente, el exfutbolista venezolano Gabriel Chichero alzó la voz para hablar sobre las carencias y necesidades que enfrenta el balompié nacional. Con experiencia en la selección durante muchos años y en clubes dentro y fuera del país, el histórico defensor aseguró que el verdadero cambio no pasa únicamente por clasificar a un Mundial, sino por transformar la mentalidad de quienes forman parte de este deporte.

Gabriel Chichero sobre el fútbol en Venezuela

Chichero dejó una especie de reflexión en sus redes sociales, en la que hace énfasis en cada uno de los aspectos que se tienen que mejorar en el fútbol venezolano. “En nuestro fútbol se necesita disciplina, mentalidad ganadora, mano dura y tecnificar a los jugadores a niveles de alto rendimiento. Ofrecer menos mercadeo y enfocar toda la grandeza en las bases, nuestro sostén primordial, y no solo apostar en un solo Mundial”, afirmó en su cuenta de X.

Además, recordó cómo era la época cuando era jugador y tenía que jugar con la camisa de su país. “Me acuerdo, en mis épocas, recibíamos tecnificaciones sin darnos cuenta, por César Farías; no sabíamos, porque jamás las habíamos recibido de jóvenes. Hoy por hoy sí dan resultados y es lo que hace falta en las bases. Tecnificaciones de alto rendimiento; luego todo irá llegando”, sentenció.

El exjugador insistió en que el país debe dejar de pensar en soluciones inmediatas y apostar por un proyecto sostenido. Sus palabras llegan en un momento donde la Vinotinto mantiene el sueño de llegar a una Copa del Mundo, pero todavía con muchas deudas estructurales en sus categorías formativas.

Sin duda alguna, Gabriel Chichero tiene claro que solo con trabajo profundo en las bases se podrá garantizar la grandeza del fútbol venezolano y que de la mano de la federación se puedan lograr todos los objetivos.