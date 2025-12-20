Hijo del cantante Guillermo Dávila, confirmó el fallecimiento de su madre

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de dolor vive Vasco Madueño, hijo del cantante y compositor venezolano Guillermo Dávila. El joven confirmó en redes sociales la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras una lucha contra un agresivo cáncer en el cuello uterino.

Muerte de Jessica Madueño

Vasco aseveró que el doloroso hecho ocurrió el 22 de noviembre, y que había estado en total silencio por la tristeza de perder a su progenitora.

Además, indicó que la enfermedad que ha cobrado la vida de tantas personas en el mundo, avanzó muy rápido en el cuerpo de Jessica, haciéndola vivir momentos dolorosos.

En este sentido, explicó que ese fue el motivo por el cual estuvo varios meses fuera de las redes sociales y actividades, ya que estaba dedicado al mil por ciento a cuidar en cada momento a su madre.

“Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció en el hospital. Después de una ardua lucha”, escribió en comunicado.

Apoyo de su padre

En la publicación el también músico de 23 años, resaltó el apoyo que tuvo de su padre, el cantante y compositor venezolano Guillermo Dávila. Para Vasco es un dolor muy grande, el cual aseguró pasará mucho tiempo para recuperarse y seguir adelante en la vida.

"Estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena. Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes porque no fue fácil dar esta noticia”, escribió, también agradecimiento las múltiples muestras de cariño.

Recordemos que Jessica fue conocida en los medios por la dura batalla legal que emprendió en contra del intérprete de “Solo pienso en ti”, para que reconociera a su hijo. Un proceso que se resolvió y hoy padre e hijo son muy cercanos.