Presentadora llama a Guillermo Dávila “barrigón” y “patético” en su visita a Perú (+Video)

La reciente visita de Guillermo Dávila a Perú despertó un debate en televisión abierta que desencadenó una dura crítica de la presentadora Magaly Medina hacia el ídolo latinoamericano con fuertes adjetivos calificativos sobre su edad y apariencia física.

Por décadas, el artista venezolano gozó de popularidad en países latinos gracias a su participación en telenovelas y su música que extendió a cada rincón del continente. Sin embargo, para conductora de ‘Magaly TV la Firme’, sus años dorados quedaron atrás.

El comentario de Medina surgió luego de la invitación del venezolano al programa ‘La Noche Habla’, en donde a duras penas interpretó uno de sus grandes temas.

La presentadora peruana calificó a Guillermo Dávila como “barrigón” y “patético”, luego de su participación, asegurando que “no envejeció bien”, una clara referencia a su aspecto físico. Además, insistió en la idea de que el actor ya no es el galán de telenovelas por el cual las peruanas se derretían.

“Qué patético este hombre. ¿Han visto que ha venido a hacer un concierto? Pero el hombre está barrigón. Ya no es aquel actor ídolo de las telenovelas que arrancaba suspiros cada vez que venía a Perú, la Gisela Valcárcel un poco más se le desmayaba ahí para que la cargue. Era una disforzada total”, comentó en gran parte de su intervención.

Guillermo Dávila se reencuentra con su hijo

El paso del cantante por Perú viene con un sospesar inesperada: Guillermo Dávila cantará con su hijo. Será el próximo 6 de septiembre, cuando el público disfrutará de las canciones y la voz indiscutible en vivo.

El concierto forma parte de su exitosa gira internacional “Cantaré para ti”, contará con la presencia de su hijo Vasco Madueño, quien confirmó su vínculo con el artista en 2021 a través de una prueba de ADN.

Aunque por muchos años se mantuvieron distanciados con el tiempo han logrado ir acercarse para llevar una relación parental más amena.

“Este 6 de septiembre voy a estar con todos ustedes compartiendo mis historias, mis canciones, mi alegría, mi tristeza y todo”, compartió el criollo anunciado su llegada a Lima, Perú.