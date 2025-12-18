LVBP: Bravos comió arepas de Tiburones y huele a clasificado

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se juega bien son muchas las circunstancias a favor para salir victorioso, y eso pasó en la LVBP este miércoles con Bravos de Margarita que prácticamente, no mostró debilidades ante Tiburones de La Guaira y se llevó el lauro por la vía del blanqueo.

Tres protagonistas fueron la clave del conjunto insular; en primera instancia el abridor Jorge García, quien lanzó 6 entradas de apenas 2 hits en contra, ponchó a 4 e incurrió en 1 sola base por bolas. Por otro lado, con el madero Breyvic Valera ligó de 5-4, impulsó 3 y anotó 2 veces, mientras Edward Olivares sonó de 4-2, cuadrangular, envió a 3 a la registradora y esa misma la pisó en 2 ocasiones.

Tiburones de La Guaira vs Bravos de Margarita, duelo parejo hasta…

Comprendidas 5 entradas este fue un duelo cerrado, con Bravos arriba 3x0, esto porque el iniciador del cardumen, Zac Grotz, se fajó con 7 innings de 5 imparables, 1 de ellos jonrón, 3 ponchados y 1 solo boleto.

La efervescencia de Margarita se da en el cierre del 8vo, salvaje rally de 6 carreras y todo comenzó con Valera dando hit, Juan Santana sacó pasaporte, Alexi Amarista bateó para out forzado pero Wilson García también negoció boleto, Carlos Pérez falló en jugada de selección aunque impulsó 1.

A Ramón Flores se le dio bases por bolas intencional, Moisés Gómez igualmente tuvo boleto impulsor, Olivares despachó indiscutible al centro que trajo 2, José Martínez otro que sumó pasaporte y Breyvic añadió otras 2 tras indiscutible.

Todo este salvajismo y desplome tuvo a Pedro García y Rafael Cova en la loma. El primero sacó 2 outs, permitió 4 carreras, todas merecidas, 3 boletos, mientras el segundo no consiguió retirar bateador alguno, recibió hit, dio 2 pasaportes, fueron 2 las anotaciones, también limpias.

Pizarra final: La Guaira 0, Margarita 9.

LVBP - Beisbol

El lauro fue para García (4-2, 4.01 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.35 de whip). Perdió Grotz (1-5, 4.40/1.17).

Así, Bravos se afianzó en el 1er lugar de la tabla de posiciones, 29-21 su marca, con 3 de ventaja sobre la 2da casilla donde están Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara.

Tiburones desmejoró a 24-26 pero ubicados 6tos, a 0.5 del 4to puesto donde quedaron empatados Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes. 0.5 por encima dejó La Guaira sobre Tigres de Aragua 1.5 respecto a Leones del Caracas.