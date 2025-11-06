LVBP: Bravos enrachados y tienen de sopita a un Magallanes en crisis

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita son un equipo de cuidado, por eso llegaron a la final el año pasado, bajo ningún concepto se les puede tomar con ligereza y en la jornada de este 5 de noviembre, lograron su tercer lauro consecutivo que les aproximó a solo 1 partido de distancia del 1er lugar donde están los Tigres de Aragua, que tropezaron ante Leones del Caracas.

La racha de los insulares fundamentalmente ha obedecido al dominio mostrado sobre Navegantes del Magallanes, que asentaron su crisis alejándose en el último puesto de la tabla. El elenco de Henry Blanco este miércoles se basó en dos contundentes rallys de 4 anotaciones, tanto en el inning 1 como en el 2.

En primera instancia, Roel Santos y Alexi Amarista fueron remolcados por doble de Carlos Pérez, este anotó gracias al hit de Ramón Flores que a su vez se engomó por biangular de Juan Santana. Todo ante el abridor filibustero, Bryan Mata.

Con el mismo lanzador en la lomita, la defensiva magallanera naufragó por 2 errores de Rougned Odor, por lo que esas 4 rayitas fueron todas sucias, aunque 1 fue remolcada por Breyvic Valera con doble, otra por indiscutible de Amarista y en la misma acción Valera anotó por pecado en tiro del jardinero Alexis Hernández.

Ante tal desastre, el daño resultó mayor y continuo porque en la alta del 3ro, la visita anotó otras 2. David Peralta comenzó con biangular, José Martínez le emuló, Breyvic se embasó por otro error de Odor que dejó corredores en la esquina, mientras Alexi impulsó 1 con doblete.

Semejante apoyo (y candelero), fue aprovechado por Félix Doubront. Como abridor lanzó 3 innings de 4 indiscutibles, 1 carrera que se marcó merecida, no dio boletos, ponchó a 2.

Eddy Demurias se engalletó con relevo de 2 tramos, 3 carreras, pero Carlos Suniaga retornó al orden con 2 episodios en blanco sin hits, 2 pasaportes más 1 chocolate recetado. José Quijada y Jonalbert Rumbol con 1 tramo cada uno, completaron el triunfo final de 10x4, el mismo se dirigió a los registros de Suniaga (1-0, 0.00 de efectividad, 0.33 en whip).

La derrota quedó en el brazo de Mata (1-1, 7.20, 1.40).

De ese modo, Margarita dejó marca de 10-7 y en el peor de los casos, aseguró empate en la serie particular con Magallanes, 4-1 van. Navegantes se hundió más con 5-11, 3 caídas seguidas.