LVBP: Leones del Caracas en cualquier momento tendrán estos dos nuevos arribos

Un paso a la vez los Leones del Caracas podrían encaminar una necesaria recuperación en su accionar diario, ser más consistentes; la semana pasada ocurrió el debut en el torneo 2025/2026 de Harold Castro, uno de los toleteros de mayor peso en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Mientras este martes se incorporaron Lenyn Sosa y Liván Soto, piezas de suma importancia para la ofensiva y la defensiva.

Aunque el afincado talón de aquiles del equipo ha sido (desde el año pasado) el pitcheo, sobremanera el bullpen, ambas áreas serán potenciadas con las añadiduras de Anthony Vizcaya, por quien espera retome un desempeño similar al que mostró en su mejor momento con los Navegantes del Magallanes.

Asimismo, Carlos Hernández igualmente se sumará a la manada y se espera sea un brazo estelar para cerrar partidos, tal como lo hizo en el torneo precedente.

Leones del Caracas por más

Pero antes que este último, Leones podría sumar al toletero e inicialista Leandro Cedeño, además del cátcher con experiencia MLB, Ricardo Pinto. Ambos ya han realizado varias prácticas con el equipo, por lo que en cualquier momento oiremos a José Alguacil indicar el día en que estarán disponibles en el róster.

Por otra parte, para este 5 de noviembre el abridor Jesús Vargas asumió su primer entrenamiento con el elenco.

LVBP - Temporada 2025/2026 - Estadísticas - Números

Para la jornada de este martes, los relevistas caraquistas marchan 7mos tanto en promedio de carreras limpias permitidas, 6.17, como en whip, 1.66. Por su parte, e igual que en la 2024/2025, la ofensiva se ubica entre las más productivas siendo primeros en:

promedio de bateo con .312, únicos por encima de .290

porcentaje de embasado .394

slugging .478

OPS .872

Hits 163

Dobles 37

Carreras empujadas 96 junto a Tiburones de La Guaira

Bases por bolas 72