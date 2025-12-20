Aymed irrumpe en la escena musical con su EP “Viviendo” y promete revolución sonora

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 18 de diciembre de 2025 será recordado la estrella latina Aymed empezó a brillar con fuerza propia. La joven cantante venezolana de solo 12 años, lanzó oficialmente su primer EP titulado "Viviendo", marcando el inicio de una carrera que ya está dando de qué hablar en redes y plataformas musicales.

"Viviendo": la nueva propuesta de Aymed

El EP "Viviendo" se estrenó en una velada especial celebrada en el Sambil La Candelaria en Caracas, donde Aymed presentó parte de su música ante un público emocionado y esperanzado. La colección de canciones 💥 representa su primera incursión formal en la industria musical, con temas que exploran emociones reales desde la mirada única de una artista que está viviendo su sueño paso a paso.

Con apenas 12 años, Aymed demuestra que el talento verdadero no tiene edad, y que su música rica en inocencia, energía y pasión empieza a conectar con un público variado que busca autenticidad en cada nota.

Sueños grandes

Lo que verdaderamente distingue a Aymed es su ambición artística. Aunque "Viviendo" es su primer EP, la cantante ya ha expresado grandes aspiraciones: quiere grabar con Corina, la reconocida artista urbana colombiana, lo cual sería un golpe fuerte en su carrera si llega a concretarse.

Además, Aymed ha declarado su interés por explorar géneros tradicionales como el vallenato y el joropo, fusionándolos con toques contemporáneos, lo que podría posicionarla como una artista versátil y vanguardista en el circuito latino. Esta mezcla de lo tradicional con lo moderno podría convertirse en su sello distintivo en el futuro.

Manolo de Freitas: el maestro detrás de la joven promesa

Para soportar todo este potencial, Aymed cuenta con un aliado crucial: su profesor, Manolo de Freitas, un nombre que no pasa desapercibido en los círculos musicales. Bajo su tutela, la cantante ha ido puliendo su voz, su presencia en el escenario y su comprensión del oficio musical, lo que le ha permitido enfrentar con seguridad el paso de grabar y lanzar su primer trabajo discográfico.

La influencia de un mentor experimentado como De Freitas podría ser determinante para que Aymed evolucione desde una chica con talento a una artista consolidada en la escena.

¿Qué sigue para Aymed?

La industria musical latinoamericana siempre está hambrienta de nuevas voces, y Aymed ha llegado con una mezcla explosiva de edad, talento y ambición. Con un EP debut que ya genera conversación, deseos de colaborar con figuras como Corina, y una formación guiada por expertos, puede que estemos ante la próxima gran artista emergente de Venezuela y más allá.

Además, su intención de explorar géneros como vallenato y joropo podría abrir puertas inesperadas, y su historia, de una niña que canta con grandes nombres como Nodal y sueña con más ofrece un relato tan inspirador como viral.