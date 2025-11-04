MLB: Lanzador estrella de los Padres de San Diego se sometió a la Tommy John

Suscríbete a nuestros canales

Culminadas las intensas emociones que ofreció la Serie Mundial 2025, como es tradición, dio comienzo el mercado de agentes libres en la MLB; casi que paralelamente, se dio a conocer un “detalle” que afectará las intenciones de los Padres de San Diego por destronar a los Dodgers de Los Ángeles.

El estelar y experimentado lanzador, Yu Darvish, el pasado miércoles fue intervenido con la cirugía Tommy John, por lo que perderá la totalidad del torneo 2026; así lo informó el propio jugador a través de su cuenta en la red social X.

Yu Darvish ya conoce esto

A sus 39 años de edad (cumplidos el 16 de agosto), el nativo de Japón viene de una temporada vaivenes, algo que se reflejó en su promedio de carreras limpias permitidas (5.38, bastante deficiente), pero distinta fue la situación respecto a su whip (1.18, my bueno). Motivado a problemas físicos solo trabajó 72 innings.

Para él del todo conocidas son las variables propias de este tipo de procedimientos, al que se tuvo que someter en 2015, año en el que igualmente se ausentó de todo el calendario de Grandes Ligas. En estos momentos, con San Diego tiene contrato hasta 2028.

Ha sido parte de los Rangers de Texas (2012-2017), Dodgers (2017), Cachorros de Chicago (2018-2020) y Padres (desde 2021). De por vida acumula balance en 115-93, efectividad de 3.65, whip en 1.13, 2075 ponches durante 1778 innings para promedio de 10.5 por cada 9 tramos.

En 2013 lideró el Big Show con 277 pasados por la guillotina, en 2020 apuntaló a todos en lauros, con 8. En ambos años Fue 2do en la votación al Premio Cy Young, tanto en la Liga Americana como en la Nacional; en su primer año quedó 3ro al Novato del Año.