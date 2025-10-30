LVBP: Leones del Caracas incorporó a este lanzador con 6 años de experiencia MLB

Suscríbete a nuestros canales

Después de muchos años, este 30 de octubre Leones del Caracas recibió la incorporación de un viejo conocido, el lanzador con experiencia MLB, Wilmer Font, que para la ocasión participó en las prácticas del conjunto previo al duelo con Tiburones de La Guaira en el Estadio Monumental.

Así lo dio a conocer el Departamento de Prensa melenudo, quedando por conocer su fecha de debut.

La actuación previa del espigado derecho en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ocurrió en el certamen 2016/2017, cuando lanzó en 14 partidas, 10 de ellas como iniciador, completó 51.2 entradas donde recibió 60 imparables, 4 cuadrangulares, le anotaron 38 veces, 32 de ellas limpias, incurrió en 15 bases por bolas y ponchó a 30. Eso significó:

5.57 en efectividad

1.45 de whip

10.45 en promedio de hits en contra por cada 9 tramos

0.70 el de jonrones

2.61 boletos

5.23 ponches

Nativo de La Guaira, Font cuenta con 35 años de edad, debutó en la LVBP en la 2012/2013, en ese momento estuvo 17.1 entradas con ERA de 2.08 y whip en 1.50. Luego pitcheó apenas 3.1 episodios en el 2015/2016 con 8.10 más 1.20 respectivamente. De por vida en el circuito tiene 4 victorias, 6 caídas, 72.1 tramos que se resumen en:

4.85 en promedio de rayitas merecidas

1.45 de whip

9.33 hits

0.50 vuelabardas

3.73 pasaportes

6.59 pasados por la guillotina

En Grandes Ligas, esas 6 campañas entre 2012 y 2020 se distribuyeron con estadías en Rangers de Texas, Dodgers de Los Ángeles, Atléticos de Oakland, Rays de Tampa Bay, Mets de Nueva York y Azulejos de Toronto.

Principalmente como relevista, fueron 96 duelos, 22 aperturas, 23 finalizados, 5.82 de efectividad, 1.47 en whip, 9.5 indiscutibles, 2.0 jonrones, 3.8 boletos y 8.9 chocolates recetados.