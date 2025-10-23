MLB: Dodgers a mejorar este aspecto si quieren prevalecer ante Azulejos en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Desde los tiempos ancestrales del beisbol se ha dicho que pitcheo es el nombre del juego; es un aspecto que debe funcionar de la mejor forma posible que al entrar en sinergia con las facetas ofensivas y defensivas, se optimicen las probabilidades de prevalecer. Eso ha tenido Dodgers de Los Ángeles a lo largo de la postemporada de MLB.

Para dejar en el camino a Rojos de Cincinnati, Phillies de Filadelfia y Cerveceros de Milwaukee, los esquivadores se fundamentaron en el desempeño de su rotación de abridores, con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani y Tyler Glasnow.

MLB - Playoffs - Postemporada - Serie Mundial

El cuarteto de manera colectiva se combinó para promedio de carreras limpias permitidas de 1.40, sumamente destacado. Empero, nada es perfecto y el talón de Aquiles para el equipo de Dave Roberts estuvo en el rendimiento mostrado por la generalidad de los integrantes del bullpen.

En el mismo apartado, ellos arrojaron 4.88, o lo que es igual, inferioridad del 248.6% respecto a los brazos de inicio, una brecha demasiado abismal y en la que por su puesto, lo más lógico es procurar un mejor performance de los relevistas, es decir, resulta demasiado injusto, hasta contrario a la tendencia estadística, esperar que los iniciadores prosigan con el ritmo.

Dodgers de Los Ángeles no pueden subestimar a los inspirados Azulejos de Toronto

No se trata de que los abridores no estén en capacidad de hacerlo, es posible que incluso la mejoren, pero eso puede devenir en un desequilibrio muy peligroso, más cuando se trata de la Serie Mundial donde se medirán a unos peligrosos Azulejos de Toronto.

Ese podría ser el hándicap por el cual los canadienses se cuelen para cuando menos, hacer mucho más pareja una deliberancia en la que Dodgers desde ya, es el favorito para reeditar el título de Grandes Ligas, algo que sería inédito en la historia de esta franquicia nacida en Brooklyn.

Para ellos claro que han habido excepciones en ese bullpen, como Anthony Banda (0.00 de ERA en 2.2 innings) Jack Dreyer (0.00 en 1.2), Roki Sasaki (1.13 en 8) y Alex Vesia (3.86 en 4.2).