MLB: Estos son los venezolanos que jugarán en la Serie Mundial 2025

Demasiado interesante luce el panorama para la Serie Mundial 2025 de MLB; los portentosos Dodgers de Los Ángeles, el equipo más recio de las recientes campañas van contra unos Azulejos de Toronto que lucen como un rival muy duro de doblegar, algo que suele ocurrir con aquellos elencos que como ellos, vienen con un envión emocional muy alto además de grandiosa inspiración.

Entre similitudes y divergencias, el Clásico de Otoño se tiñó de azul, color característico de ambas franquicias que por primera vez se medirán en esta instancia.

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto

Si nos basamos en el rendimiento que mostraron en la ronda eliminatoria, se puede esperar una confrontación pareja, tal vez al máximo de siete partidos; los esquivadores vienen de una temporada excelente con 93-69, mientras los canadienses dejaron 94-68, detalle de un solo partido de diferencia por el que estos tendrán el privilegio de comenzar en casa la última instancia, a partir del próximo viernes 24 de octubre.

Tanto Dodgers como Azulejos en sus correspondientes nóminas cuentan con jugadores nativos de Venezuela; los que están disponibles para sus correspondientes róster, en los dos casos se trata de infielders: Miguel Rojas con Los Ángeles, Andrés Giménez para Toronto.

Lamentablemente, por molestías físicas y reglamentación de Grandes Ligas, Anthony Santander que salió de la plantilla alada previo al cuarto juego de la Serie de Campeonato ante Marineros de Seattle, no podrá volver a su equipo incluso si está en plenitud de condiciones. Por vez primera forma parte de un equipo con presencia en la Serie Mundial.

Respecto a los monarcas regentes del Big Show, que buscan su primer bicampeonato, Brusdar Graterol este año no pudo ser de la partida luego de someterse el pasado 17 de marzo, a una cirugía para reparar su hombro derecho. Cuando el equipo logró el campeonato en 2020, contra Rays de Tampa Bay, si pudo lanzar al igual que el año pasado vs Yankees de Nueva York.