Miss Venezuela 2025: Influencer colombiano expresa su emoción por la gala final

Suscríbete a nuestros canales

La noche del Miss Venezuela llegó. Finalmente, el país conocerá a la sucesora de Stephany Abasali, quien durante un año llevará con orgullo la corona hasta participar en el Miss Universo 2026, en Puerto Rico.

Como es de costumbre, para disfrutar de “la noche más linda del año”, toda la nación se paraliza ligando por su favorita. Pero, más allá de eso, es la emoción de vivir grandes momentos en una velada mágica y emocionante, mismo sentimiento que tiene un reconocido influencer colombiano.

El Miss Venezuela emociona al colombiano

En su canal de WhatsApp en el que cuenta con más de 130 mil suscriptores, el colombiano Emiro Navarro, exparticipante de “La Casa de los Famosos Colombia 2”, manifestó su alegría por la llegada de la noche final del Miss Venezuela.

El audio de 01:04 minutos inicia él cantando el icónico himno del Miss Venezuela, con mucha algarabía. “Peladas, hoy se corona la nueva Miss Venezuela, mi amor. ¡Buenas noches, Poliedro de Caracas!”, dijo con alegría.

Posteriormente agregó: “Nenas quiero ir al Miss Venezuela, es mi sueño”. Navarro continuó cantando hasta finalizar el audio que recibió múltiples reacciones.

¿Quién es Emiro Navarro?

Emiro Navarro es un joven creador de contenido colombiano, oriundo de Magangué (Bolívar), aunque creció viviendo en Barranquilla.

Su popularidad explotó gracias a sus redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde publica contenido de humor, estilo de vida y transmisiones en vivo que conectan con una audiencia muy activa.

Su salto a la fama masiva vino cuando fue confirmado como participante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos Colombia 2”, tras liderar las votaciones del público con un notable respaldo.

Hoy, Emiro representa una de las caras jóvenes más visibles del entretenimiento digital en Colombia, combinando humor, carisma y presencia constante en redes sociales con los códigos de la farándula televisiva.