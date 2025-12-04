La influencer Emely Barile se corona como Reina Hispanoamericana Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Tras seguir su sueño de convertirse en una reina de belleza, Emely Barile logra coronarse como la nueva Reina Hispanoamericana Venezuela 2025, según anunció la organización luego de realizar una evaluación continúa y una entrevista con el jurado a puerta cerrada.

A sus 23 años, se catapultó en las redes sociales como creadora de contenido y ahora inicia un nuevo camino como miss. La valenciana ingresó a las filas de Miss Grand International y aspiró a ser Reina Hispanoamericana con determinación y disciplina.

“Su participación en el Miss Grand Venezuela y su aspiración al Reina Hispanoamericana son vistas como la plataforma ideal para materializar su visión: inspirar y motivar”, destacó la organización dirigida por Jaqueline Aguilera en una publicación.

Emely desea convertirse en coach en generaciones más jóvenes usando como herramienta las redes sociales, plataforma que ha usado para llevar su mensaje “demostrar que la perseverancia, combinada con una estrategia digital inteligente, puede convertir los sueños en una realidad tangible”.

Su camino a la corona

La creadora de contenido estuvo motivada a ingresar al Miss Venezuela 2025, sin embargo, recibió un “no” rotundo por parte de la organización. Luego de mostrar en sus cuentas personales cómo fue su larga espera para ser aceptada.

Sin embargo, el destino de Emely Barile estaba escrito para ser parte de las candidatas oficiales de Miss Grand Venezuela al recibir una llamado de Aguilera para asistir al casting y quedar seleccionada para portar la banda de Miss Nueva Esparta.

Criticas en redes sociales

Durante todo el proceso de ser reina de belleza, fue fuertemente criticada en las plataformas digitales por sus detractores e incluso afrontó varias polémicas que arrastró hasta su participación en el reinado.

A pesar de los malos comentarios en línea y forjó una coraza que la fortaleció a lo largo de sus actividades.