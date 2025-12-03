LVBP: Magallanes no contará más con su mejor novato de esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se mantienen en esa relación tóxica con el último lugar de la tabla de posiciones, y eso es algo que desean cortar de lleno en las próximas jornadas. Ahora, el equipo afrontará el resto de la Ronda Regular con otra baja destacada, la de su mejor novato de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

Y es que según informó Federico Rojas Zabolotnyj, gerente deportivo de la Nave, la participación de Nelson Rada con el equipo será hasta finales de esta semana, tal como se tenía previsto desde un principio. Es así como el joven de 20 años terminará su primera experiencia en el torneo venezolano con números interesantes.

Rada, el prometedor futuro del Magallanes

Desde que arrancó la presente campaña, el oriundo de Valencia gozó de la confianza del manager Eduardo Pérez. De hecho, tras la salida del estratega venezolano y la llegada de Yadier Molina en su reemplazo, el chamo también tuvo sus oportunidades, solo que en su mayoría como bateador emergente.

Una de las presentaciones más destacadas de Nelson Rada con Navegantes del Magallanes sucedió hace poco, el 30 de noviembre para ser exactos. Allí, frente a Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario, tomo su turno en la parte alta del octavo y disparó un sencillo que remolcó dos carreras para darle la vuelta al marcador.

Vale mencionar que Rada pertenece a los Angelinos de Los Ángeles en el sistema de MLB, y durante este 2025 vio acción entre las sucursales Doble-A y Triple-A. Se espera que para este próximo año tenga más continuidad en los jardines de Salt Lake Bees, en Triple-A.

Números de Nelson Rada en la temporada 2025-2026 de la LVBP