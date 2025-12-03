Miss Venezuela 2025: Avanza los ensayos del certamen más importante del país

Suscríbete a nuestros canales

A solo un día de la noche final del Miss Venezuela Universo 2025, los venezolanos están a la expectativa del show que se llevará a cabo en el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder. La gala estará animada por Maite Delgado y José Andrés Padrón.

Un show por todo lo alto

Venevisión ha estado compartiendo detalles de lo que será la celebración más linda del país, mostrando un poco cómo será el opening con las 22 mises llevando muchas plumas y una coreografía única montada por el productor y coreógrafo, Brian Urea.

Un gran grupo de bailarines acompañarán a las misses en la apertura, para comenzar la noche de coronación de la Miss Universo Venezuela 2025, rumbo al certamen universal que se realizará en el 2026 en San Juan, Puerto Rico.

El show promete un contenido de alta calidad, escenario amplio, producciones únicas y un posible homenaje a los 20 años de Maite Delgado, como animadora del concurso.

Grandes presentaciones

El show contará con una producción central a cargo del nuevo elenco de la serie juvenil “Somos tu y yo”, en la compañía de Aran de las Casas, Rosmeri Marval y Gustavo Elis.

Para la gran decisión, la organización ha elegido un jurado de calidad a cargo de siete mujeres, en su mayoría reinas que han representado a Venezuela en el Miss Universo como Sthefany Gutiérrez, Luiseth Materán, Thalía Olvino, Mariana Jiménez, entre otras.

El show está pautado para comenzar a las ocho de la noche por la señal de Venevisión, con más presentaciones de artistas como Miguel Moly, Katherine Coll y AH Sinfónico. La gala también se podrá ver en vivo por el canal de YouTube.