Así se prepara Maite Delgado para la animación del Miss Venezuela 2025

El próximo jueves 4 de diciembre Maite Delgado llevará entrega, profesionalismo y respeto a los hogares venezolanos, como la conductora del Miss Venezuela 2025. Por cuarto año consecutivo la guapa modelo y exreina de belleza, estará en la conducción del certamen más importante del país.

Delgado estará junto a el zuliano José Andrés Padrón, quienes llegarán a todo el país y el mundo a través de las pantallas de Venevisión.

Juntos sobre el escenario

La conductora desde ya prepara todo lo que será la animación de la noche más lindo del año, haciendo acto de presencia con mucho glamour en el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder, en la compañía de su mánager Luis “Iñaki” Buscaran.

A través de Instagram, Luis ha posteado un video del momento exacto que Maite llega al recinto y se encuentra con las 22 candidatas, quienes no pudieron contener la emoción de ver a la animadora número uno del país.

“Holis chiquillas, ha llegado el gran día, falta menos disfrútenlo a partir de hoy será increíble”, comentó Maite, ataviada en un elegante conjunto de animal print.

Con su carisma, actitud y personalidad, la Miss Anzoátegui 1986, saludó al productor general y coreógrafo del Miss Venezuela, Brian Urea.

Palabras de felicidad

Un nuevo reto en la animación del Miss Venezuela, representa el amor y cariño que los venezolanos sienten por la rubia, quien escribió en su perfil de la camarita.

“Se ve lo importante, lo feliz, comprometida y algo estresada que estoy por tener la oportunidad de vivir este Miss Venezuela y celebrar 20 años desde la primera vez que dije: ‘Buenas Noches Poliedro’ con un hermano que me regaló la televisión”, dijo.

En los primeros días de noviembre Maite estuvo de visita en el atelier del diseñador Ángel Sánchez, seguramente para el vestuario que llevará en la velada más importante del país.