Animador de "Portadas" fue operado de emergencia: "Mucho dolor"

Suscríbete a nuestros canales

El presentador José Andrés Padrón utilizó su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores el delicado momento de salud que vivió. El conocido “Huracán zuliano”, informó en sus historias que fue una semana de mucho dolor por la vesícula, que lo llevó a ser intervenido de emergencia.

¿Qué le pasó?

El joven que fue atendido por el doctor Gustavo Rivas, notificó que por unos días estará ausente del magazine matutino para recuperarse por completo de la intervención.

“Hola, les cuento que luego de una semana de mucho dolor, mi vesícula salió del grupo. Gracias a Dios ha sido una cirugía exitosa en manos del doctor Gustavo Rivas. Estaré ausente del show. Gracias a todos por sus mensajes y cariño”, escribió la noche del lunes 27 de octubre.

Gran cariño de Rodríguez

Su amiga y compañera del show Isabella Rodríguez, estuvo presente en la sala de recuperación con José Andrés. Entre risas y mucho cariño la caraqueña agradeció a Dios que su amigo salió perfecto de la operación.

“En este post solo se deja cosas lindas. Ahora el operado es él y aquí estamos llenándolo de amor en buenas y malas confiando que Dios no se muda, todo salió muy bien”, escribió la modelo, quien hace meses también vivió una operación.

En los videos aparece Padrón con gran humor y energía, demostrando su felicidad por seguir viviendo al máximo y creando éxitos en su carrera. Recordemos que en diciembre animará la final de Miss Venezuela Universo junto a Maite delgado.