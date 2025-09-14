Isabella Rodríguez genera dudas en redes por según haber tenido un bebé

Suscríbete a nuestros canales

La modelo, presentadora y Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez, reveló a sus seguidores el viernes 12 de septiembre que fue operada de un centro de salud en Caracas, tras presentar un dolor que la estaba afectando. La belleza recibió mensajes de sus seguidores y de sus compañeros de trabajo.

Rodríguez que es parte del staff de conductores del show de Venevisión “Portadas Al Día”, recibió en el centro de salud a su mejor amigo y colega, José Andrés Padrón, quien en un video comentó que la joven se había convertido en madre.

Humor de amigos

Sin embargo, todo se trató de una broma por parte del zuliano, a la cual se sumaron Mario Valentino Bruno, Génesis Quintero y Alejandra Conde, quienes realizaron imágenes con inteligencia artificial de la modelo con un bebé en sus brazos.

En la foto que se ve totalmente real, aparece la morena muy sonriente con el “bebé”, mientras que Mario y Genesis posan de los lados.

En otra aparece a Alejandra Conde, quien dentro de poco recibirá a su primera hija Martina, visitado a Isabella.

“Se me adelantó. Isa nos dio el primer niño del grupo”, escribió Conde en sus historias de Instagram.

Respuesta de Isa

La caraqueña que representó a Venezuela en el Miss Mundo 2019 en Londres, escribió que sus amigos no son para nada normales.

“Chico me veré linda de madre, si Dios lo permite”, escribió.