Isabella Rodríguez pillada bailando salsa con este querido animador (+Video)

Una vez más la presentadora de “Portadas al Día”, Isabella Rodríguez es noticia por su elocuencia y carisma, pues fue pillada bailando salsa con otro animador venezolano.

Sin duda la también modelo dejó al descubierto como el baile corre por sus venas, en especial con la salsa. Al sonar “Gitana”, canción del salsero Willie Colón, Isabella Rodríguez sacó al ruedo a Leo Aldana a la pista.

Ambos se dejaron llevar por el momento y los pasos para cantar a todo pulmón el tema sin pena ante los ojos de varias personas.

“Esta canción me encanta”

Aldana relató cómo surgió todo con su compañera, quien le dijo para bailar apenas escuchó la pista del famoso tema. “Esta canción me encanta”, comentó Isabella, a lo que respondió: “A mí también”, y sin pensarlo ambos se convirtieron en pareja de baile.

“¡Que sabroso bailar bajo el árbol! Isabella y yo nos hemos encontrado en unas cuantas ediciones de la clave. Y me consta que es de las que viene a vacilar de verdad”, destacó el animador.

El vídeo acumula más de 600 mil reproducciones en sus cuentas de Instagram, y un sinfín de reacciones y comentarios aplaudiendo su iniciativa.

Química imparable entre Isabella y Leo

Sus años en el programa matutino de Venevisión han forjado una amistad cercana y entrañable, al punto que se hace notar a través de las pantallas. Hace poco más de un mes Leo Aldana e Isabella Rodríguez recrearon una picante escena.

Por motivos de la visita de Astrid Carolina Herrera al set los animadores interpretaron una famosa actuación de la actriz que incluyó un tremendo beso.