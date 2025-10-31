Hipismo

Ahora quién ganará: Retiro de fijo cambia el panorama del ciclo no válido en La Rinconada

La información se dio a conocer en horas de la mañana por las redes sociales del INH

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 11:30 am
Foto: David Urdaneta
Este domingo 02 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, que incluyen una condicional especial en la sexta carrera. El atractivo del 5y6 nacional con un importante premio a repartir de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 42 de la temporada 2025.

En la primera carrera que da inicio a la jornada de competencias, fue reservada para caballos nacionales e importadas de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras.

Fue retirado el caballo Isobarico (número 7) presentada por Juan Carlos García Mosquera y que llevaba la monta de Jaime Lugo.  

El hijo de Roger Rocket iba a su séptima presentación en el hipódromo La Rinconada y para la número uno en aciertos, Gaceta Hípica era el primer favorito para decidir la prueba.

                                          

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1a) #7 Isobárico:  Fue retirado por Traumatismo casco miembro anterior Izquierdo.

Según fuentes digítales: Retiro Caballo Fijo

Un traumatismo en el casco de la pata delantera izquierda en un caballo puede referirse a varias lesiones, desde traumatismos directos en la pared del casco que pueden causar cojera, hasta problemas de conformación como la condición de "izquierdo", donde el caballo patea el miembro opuesto. 

Viernes 31 de Octubre de 2025
Hipismo