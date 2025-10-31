Ahora quién ganará: Retiro de fijo cambia el panorama del ciclo no válido en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 02 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, que incluyen una condicional especial en la sexta carrera. El atractivo del 5y6 nacional con un importante premio a repartir de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 42 de la temporada 2025.

En la primera carrera que da inicio a la jornada de competencias, fue reservada para caballos nacionales e importadas de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras.

Fue retirado el caballo Isobarico (número 7) presentada por Juan Carlos García Mosquera y que llevaba la monta de Jaime Lugo.

El hijo de Roger Rocket iba a su séptima presentación en el hipódromo La Rinconada y para la número uno en aciertos, Gaceta Hípica era el primer favorito para decidir la prueba.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1a) #7 Isobárico: Fue retirado por Traumatismo casco miembro anterior Izquierdo.

Según fuentes digítales: Retiro Caballo Fijo

Un traumatismo en el casco de la pata delantera izquierda en un caballo puede referirse a varias lesiones, desde traumatismos directos en la pared del casco que pueden causar cojera, hasta problemas de conformación como la condición de "izquierdo", donde el caballo patea el miembro opuesto.