La palabra de Juan Carlos García Mosquera: Hay confianza plenamente en cada ejemplar de la R42

Luego de un gran evento en la reunión anterior, el calendario de carreras no se detiene. Todo está listo para una nueva jornada, que ofrecerá doce emocionantes pruebas, que incluye una Condicional Especial, como principal atractivo del primer domingo de noviembre.

Entrevista: La Rinconada Juan Carlos García Entrenador

El compromiso de Meridiano Web es conseguir la mejor información para toda la fanaticada, directamente de la voz de sus protagonistas. Por ello, nos trasladamos al poste de los 1.400 metros, lugar donde Juan Carlos García Mosquera realiza sus ajustes matutinos.

Allí, el entrenador ofreció a nuestro medio la información detallada de cada uno de los ejemplares que presenta en la reunión 42.

“Saludos a toda la fanaticada y gracias a Gaceta Hípica por la entrevista”

La primera carrera se desarrolla en distancia de 1.800 metros y presenta dos ejemplares, Red Time e Isobárico.

- En cuanto a Red Time, el ejemplar hará su reaparición en esta competencia. El entrenador se mostró positivo sobre su condición, al señalar simplemente que: "Viene muy bien para la carrera.

La expectativa es mayor con Isobarico. García Mosquera no dudó en catalogarlo como "el potro de la carrera". Respecto a su última actuación, destacó que su arribo en el quinto lugar del Clásico Jockey Club debe ser analizado, ya que ocurrió en una pista "bastante fangosa". Y sentenció con confianza: "Su condición es óptima y considero que será un duro rival."

Luego en la tercera carrera la yegua Honey Time que viene de arribar y ahora va en el recorrido de 1.800 metros.

-Sí, esta yegua viene de obtener el triunfo en su última actuación por primera vez en su campaña. Atraviesa una muy buena condición y vamos a probar el tiro de 1.800 metros que un tiro que pienso que se adapta muy bien a ella y esperamos que lo haga bien.

Sexta carrera de la tarde, condicional especial y la presencia del ejemplar First Time.

- Esta será una carrera de alto nivel", aseguró García Mosquera, refiriéndose a los participantes. La nómina incluye ejemplares de gran calidad como Colossus y el importado Magicshadow, "sin menospreciar al resto", puntualizó el entrenador. Si bien considera que es una "carrera bien pareja", enfatizó la condición de su caballo: "El nuestro atraviesa un excelente momento y estoy seguro de que dará un bonito espectáculo en la carrera.

5y6 nacional: Presentados Reunión 42 Plena Confianza La Rinconada

Tercera válida a pesar de correr seguido inscribe nuevamente al ejemplar Premiado.

Sobre este ejemplar, García Mosquera explicó: "Él corre seguido, pero esta vez va a su lote. Viene de fallar en su última, ya que tuvo problemas en la partida."

Para corregir este detalle, el equipo tiene un plan específico: "Mañana jueves irá al aparato (partidor) para hacer un trabajo especial con los palafreneros, con el fin de controlarlo y garantizar una mejor salida en la carrera."

Y concluyó con optimismo: "De ser así, sin lugar a dudas será un duro rival."

Por último, en recorrido de 1.100 metros inscribió la presencia de la yegua Reina del Caribe con la monta de Yonkleiver Díaz en la quinta válida.

-Esta distancia de adapta bastante bien a sus medios ya que es rápida, el jinete la conoce muy bien y por lo parejo del lote la nuestra tiene muy buena oportunidad.