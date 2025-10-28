Cuidado que el dato atrasado regresa al óvalo de La Rinconada luego de 147 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 2 noviembre del 2025, se realizará la reunión 42 de la temporada, con una cartelera de 12 carreras sin eventos selectivos, por lo que comenzará a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.

Inspiración: Reaparece 5y6 R42 La Rinconada

La seisañera Inspiración será una de las 12 competidoras para la décima del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, con la monta de “El General” Jaime Lugo y el entrenamiento del trainer Humberto Correia, en distancia de 1.200 metros.

La pupila del ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) regresa a la pista del óvalo de La Rinconada luego de una ausencia de 147 días sin correr y será una de las posibles cotizadas para está prueba válida del juego de las mayorías.

La última actuación de la nacida en el Haras Los Samanes, Polo & Racing fue el día 8 de junio del presente año, en la arena de Coche donde fue capaz de llegar tercera a 1 cuerpo de la ganadora Linda Ilusión.

Trabajos previos: La Rinconada

Su último trabajo realizado fue el pasado sábado 25 de octubre, donde marcó parciales de 43’’2 para 600 metros, en pelo, contenida con remate de 12’’2, informó la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).