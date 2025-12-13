LVBP

LVBP: ¿Cuándo fue la última vez que Leones y Magallanes no avanzaron al Round Robin?

Los eternos rivales pueden ser los grandes ausentes de la próxima fase de esta temporada en la pelota criolla

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 04:33 pm
Foto: David Urdaneta
Esta edición 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha sido de muchas inconsistencias para las organizaciones de los Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Su rendimiento se ve reflejado en la tabla de clasificación, ya que ocupan las dos últimas posiciones y esto ha generado serias preocupaciones entre sus fanáticos.

El conjunto de la nave turca se ubica en la séptima posición, con un récord de 21 ganados y 24 perdidos, a cuatro juegos y medio del primer lugar en 45 compromisos disputados. Los dirigidos por el puertorriqueño Yadier Molina le restan 10 compromisos por disputar.

Por su parte, el combinado capitalino está en el fondo de la tabla de clasificación, con 20 triunfos y 25 reveses, a cinco juegos y medio de la cima. Al igual que sus eternos rivales, los dirigidos por José Alguacil le quedan por jugar 10 partidos.

¿Caracas y Magallanes, eliminados del Round Robín?

Tomando en cuenta su complicada situación y lo apretada que está la tabla, la posibilidad de que ambas franquicias se queden fuera de la postemporada puede incrementar en las próximas horas, siempre y cuando no logren ganar sus duelos del fin de semana.

Con esto, es importante que la última vez que los eternos rivales quedaron fuera de la postemporada en la pelota criolla fue en la temporada 2016/2017. En dicha zafra, Magallanes culminó séptimo con récord de 29 ganados y 34 perdidos, mientras que Leones se despidió como último lugar de la ronda regular, con un balance de 27 triunfos y 36 reveses.

Si bien es cierto que restan dos semanas por jugar, tanto los Navegantes del Magallanes como los Leones del Caracas necesitan urgentemente ganar la mayoría de sus encuentros para no quedar afuera de la fiesta de postemporada en la LVBP.

Beisbol