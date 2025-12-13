MLB: Juan Soto revela cómo fue su negociación en la agencia libre

Suscríbete a nuestros canales

El histórico contrato de Juan Soto con los Mets de Nueva York no solo marcó un antes y un después en el mercado de las Grandes Ligas, sino que también expuso la dimensión emocional y estratégica que rodea a una negociación de ese calibre para los protagonistas que reciben este tipo de acuerdos.

El jardinero de 27 años, desde su llegada a la Major League Baseball, ha sido catalogado por muchos como uno de los mejores talentos generacionales poco antes vistos. Con el tiempo, el dominicano ha cumplido con las expectativas, debido a que se ha convertido en uno de los bateadores más impactantes de este deporte.

La cifra de 765 millones de dólares por 15 años no llegó de manera aislada. Detrás hubo semanas de conversaciones, análisis y una intensa competencia entre organizaciones, especialmente Mets y Yankees, dispuestas a apostar fuerte por su talento.

Juan Soto sobre su agencia libre

Soto describió ese escenario como una mezcla de desgaste mental y satisfacción profesional, al ver cómo su valor era reconocido por múltiples franquicias; todo esto lo declaró en una reciente entrevista con la periodista Luz García.

“Es muy tedioso, pero al mismo tiempo divertido ver cómo los equipos luchan por ti y el valor que te dan”, afirmó Juan Soto al referirse a la guerra de ofertas que se desató antes de cerrar su acuerdo con los Mets.

Sus palabras reflejan la dualidad de una negociación de alto perfil, donde la presión es constante, pero también existe una validación clara del impacto que un jugador puede tener dentro y fuera del terreno, tomando en cuenta que puede aportar múltiples fortalezas a un equipo que busque ganar la Serie Mundial.

Sin duda alguna, Juan Soto se convierte en el eje de un proyecto de los Mets de Nueva York y para esta segunda temporada a jugarse en 2026 tendrá muchas más responsabilidades por asumir dentro del roster activo.